جيسوس يتابع

حضر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى مقر النادي من أجل مشاهدة مباراة فريق 21 عامًا أمام النجمة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن دوري جوّي للنخبة، الإثنين تصوير: عبد العزيز النومان