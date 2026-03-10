بعكازين.. عيادة الهلال تستقبل اليامي

بدأ حمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامج علاجه داخل النادي، وفق ما أعلن «الأزرق»، مساء الإثنين، عبر حسابه في منصة «إكس».

ونشر الحساب مقطعًا مرئيًا لليامي أثناء دخوله العيادة الطبية للنادي، متكئًا على عكازين ويستخدم قدمه اليسرى فقط، مع رفع اليمنى المضمدة من جهة الركبة عن الأرض.

وكتب: «أجرى اللاعب حمد اليامي جلسة علاجية في عيادة مينا بمقر النادي».

وتعرض الظهير للإصابة في رضفة الركبة خلال مباراة الفريق مع التعاون، 24 فبراير الماضي، لحساب الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

وفي 5 مارس الجاري، أعلن الهلال خضوع اللاعب لجراحة ناجحة في مكان إصابته.

وأجريت الجراحة في فنلندا على يد الطبيب لاسي ليمبينين، بمتابعة مباشرة من الجهاز الطبي للفريق.

من جهة ثانية، كشف الهلال عن مشاركة المدافع حسان تمبكتي في الجزء الأول من الحصة التدريبية قبل مغادرته لمتابعة برنامجه التأهيلي.

ويتحضر الهلال لمواجهة الفتح على ملعبه، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من الدوري.