ضمك يفرض تدريبات خاصة على المدافعين

فرض البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، تدريبًا إضافيًا على المدافعين، بعد انتهاء التدريب الجماعي، مساء الإثنين على ملعب النادي، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وطبق المدافعون عددًا من الجمل، وتدرَّبوا على تكتيكات دفاعية، تحت إشراف كاريلي، في خطوةٍ تهدف إلى إصلاح أخطاء الخط الخلفي والاستعداد لتعويض غياب المغربي جمال حركاس، الذي يحرمه نيل أربع بطاقات صفراء من مواجهة النجمة، الخميس في بريدة، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وخاض حركاس، على الرغم من إيقافه لمباراة واحدة، التدريب الخاص بعناصر الخط الخلفي، وشاركه الجزائري عبد القادر بدران، وحسن ربيع، وعبد الرحمن العبيد، وضاري العنزي، وسنوسي هوساوي.

قبل ذلك، اشتملت الحصة التدريبية لكامل الفريق على جوانب بدنية وتكتيكية، وبدأها كاريلي بتوجيه نصائح فنية للاعبيه، واختتمها بقيادة مناورة بين مجموعتين.

في سياق آخر، سددت إدارة نادي ضمك راتب شهر فبراير للفريق الأول الأحد، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، أفادت بعدم وجود رواتب متأخّرة لعناصر الفريق.