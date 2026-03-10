الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش

خسر فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم 1ـ2 أمام طلائع الجيش، الإثنين، في مباراة مؤجلة في الدوري المحلي، ليتراجع في سباق المنافسة في توقيت قاتل ليتيح للزمالك وبيراميدز فرص تعزيز صدارتهما.

وتوقف رصيد الأهلي، حامل اللقب، عند 40 نقطة في المركز الثالث بينما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 22 وتقدم للمركز الـ 14.

ويتقاسم بيراميدز والزمالك صدارة المسابقة برصيد 43 نقطة وللزمالك مباراة مؤجلة متبقية مع إنبي.

تقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة الرابعة أحرزه محمد عاطف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وتمكن الأهلي من إدراك التعادل «21» سجله هادي رياض بعد أن تلقى كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك. وضاعف طلائع الجيش النتيجة «40» بتوقيع خالد أبو زيادة.