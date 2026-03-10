الدوري الأمريكي.. المراهنات توقف لاعبَين مدى الحياة

أوقفت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MSL لاعبين مدى الحياة بسبب تورطهما في مراهنات رياضية، بعضها على مباريات لفريقيهما، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإثنين.

ويتعلق الأمر بالدولي الغاني ياو ييوواه «28 عامًا»، المتوَّج بلقب الدوري مع كولومبوس كرو 2023، والأميركي الغاني الأصل ديريك جونز «29 عامًا»، الذي يلعب في الدوري منذ 2016. وبحسب بيان الرابطة، فإن العقوبة تأتي بسبب مراهنات أجراها اللاعبان خلال عامي 2024 و2025.

وأوضحت الرابطة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الرهانات أثرت على نتيجة أي مباراة.

وفي 19 أكتوبر 2024، راهن اللاعبان على تلقّي جونز بطاقة صفراء، وهو ما حصل بالفعل. وتخلص الرابطة أيضًا إلى أن اللاعبين ربما شاركا معلومات سرية مع مراهنين آخرين، خاصةً بشأن نيتهما الحصول على بطاقة صفراء.

ولعب ييوواه، المتخرّج من أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، لفترة قصيرة في الدوري الفرنسي مع ليل «2015-2016»، قبل أن يلعب في هولندا وإسبانيا وبولندا، ثم ينتقل إلى كولومبوس كرو في 2022. وكان قد وقّع مع لوس أنجليس أف سي 2025، قبل فسخ عقده في يناير الماضي.

أما جونز، فلعب لفرق فيلادلفيا وناشفيل وهيوستن وتشارلوت، قبل انضمامه إلى كولومبوس كرو 2024، العام الذي تلا تتويج الفريق بلقب الدوري.

وكان اللاعبان موقوفين احتياطيًا منذ أكتوبر الماضي بانتظار نتائج التحقيق.

وتتزايد في الولايات المتحدة قضايا مرتبطة بالمراهنات الرياضية، بعد أن أصبحت هذه الممارسة قانونية في غالبية الولايات.