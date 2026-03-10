قبل الهلال.. جلسات مكثفة تعيد باتنا

كثَّف الجهاز الطبي لفريق الفتح الأول لكرة القدم محاولاته لتجهيز الجناح المغربي مراد باتنا قبل المباراة المقبلة مع الهلال ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وخضع باتنا، الإثنين، إلى جلسة علاجية مركّزة في عيادة النادي، حسب المصادر، من أجل مداواة كدمة في مفصل القدم يعاني منها.

وبعد الجلسة أدى الجناح تمارين انفرادية باستخدام الكرة على العشب، تزامنًا مع تدريبات زملائه.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى إتمام علاج اللاعب أملًا في لحاقه بالمباراة التي تجري، السبت المقبل، على ملعب الفتح.

ولم يشارك اللاعب المغربي في المباراة الأخيرة لفريقه التي خسر فيها أمام التعاون 2ـ3 ضمن الجولة الـ 25.

وتعود مشاركته الأخيرة إلى مواجهة الفتح وضمك، في 26 فبراير الماضي، لحساب الجولة الـ 24.

وتعادل الفتح في تلك المباراة 1ـ1، وسجل باتنا هدفه الوحيد، كما أهدر اللاعب خلالها ركلة جزاء.