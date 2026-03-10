بالقاتل.. لاتسيو يوقف نزيف النقاط

أوقف فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم نزيف النقاط بفوز قاتل على ضيفه ساسوولو 2-1 الإثنين في ختام المرحلة الـ 28 من الدوري.

وبفوزه الأول بعد أربع مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار رفع فريق العاصمة رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، خلف ساسوولو التاسع الذي سقط للمرة الأولى بعد ثلاثة انتصارات، وثاني مرة في آخر سبع، بنقطة واحدة.

ولم ينتظر دانيال مالديني سوى دقيقتين لافتتاح التسجيل للاتسيو والبصم على أول أهدافه مع الفريق، من هجمة مرتدة قادها النرويجي جوستاف إيساكسن الذي سدد من داخل المنطقة وارتدت كرته من الدفاع، وصلت إلى مالديني الذي تابعها في المرمى.

وهذه المباراة الخامسة لمالديني في الدوري مع لاتسيو، بعد أن جاء من أتالانتا. لكن الفرنسي أرمان لوريانتي أدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة «35».

وحين كانت المباراة تتجه إلى نهايتها، اقتنص المونتينيجري آدم ماروتشيتش هدف الفوز للاتسيو برأسية بعد عرضية من البديل ماتيو تشانشيلييري، مستغلًا خروجًا خاطئًا من الحارس الكوسوفي أريانيت موريتشي «90+2».