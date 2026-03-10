بوروك: نواجه ليفربول بعقلية مختلفة

أكد أوكان بوروك، مدرب فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم، على أهمية تحقيق الفوز في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي والتي ستجرى الثلاثاء في سادس مواجهة بينهما.

ويخوض غلطة سراي أول ظهور له في دور الـ16 من دوري الأبطال منذ 12 موسمًا، مما يضعه في مواجهة فريق ليفربول الذي سبق له أن هزمه في منافسات الموسم الجاري بهدف فيكتور أوسيمين من ركلة جزاء في الدقيقة 16 في 30 سبتمبر الماضي.

وصل الفريق التركي إلى هذه المرحلة للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 باحتلاله المركز العشرين في مرحلة الدوري برصيد عشر نقاط، ثلاث منها من فوزه 1-0 في الجولة الثانية على ليفربول، قبل انتصاره الذي لا يُنسى بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين ضد يوفنتوس في الأدوار الإقصائية «5-2» في الوقت الإضافي «2-3» في الوقت الإضافي.

وأوضح بوروك، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة الإثنين: «المباراة الأولى ستلعب دورًا حاسمًا في التأهل للدور المقبل..هدفنا هو الاستفادة من تلك الميزة».

ويستعد بطل الدوري التركي لمواجهة تكتيكية قوية أمام الفريق الإنجليزي، ويدرك بوروك أن كلا الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيدًا من حيث نقاط القوة والضعف.

وأضاف: «الفريقان يعرفان بعضهما، مؤكدًا أن المواجهات السابقة بين الفريقين تفرضان التحليل العميق.. أعتقد أن ليفربول سيدخل تلك المباراة بعقلية مختلفة تمامًا عما كانوا عليه في المواجهة التي كانت بمرحلة الدوري».

وكانت مواجهة الفريقين في الجولة الثانية بمرحلة الدوري قد انتهت بفوز الفريق التركي على أرضه بهدف دون رد.

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين هي الخامس بينهما، وجميعها في دوري الأبطال. انتهت مباراتان بالتعادل في دور المجموعات الثاني موسم 2001-2002 «0-0» في ليفربول و«1-1»في إسطنبول، وسجل كل منهما فوزًا بنتيجة 3-2 على ملعبه في دور المجموعات موسم 2006-2007.

وإجمالًا، فاز غلطة سراي مرتين وخسر اثنتين من أصل أربع مباريات أوروبية خاضها ضد فرق إنجليزية، وكانت آخر خسارة له أمام تشيلسي في آخر ظهور له بثمن النهائي في موسم 2013-2014 «1-1» على ملعبه و«0-2» في لندن.