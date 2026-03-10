وست هام يطير إلى ربع النهائي

أكمل فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم عقد المتأهلين إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد المحلي للعبة، وذلك بعد فوزه الإثنين على برينتفورد 5- 3 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتقدم ويستهام في الدقيقة 19 عن طريق جاريد بوين، لكن برينتفورد أدرك التعادل عبر هدافه تياجو «28».

واستعاد وست هام تقدمه سريعًا بتسجيل الهدف الثاني «34» من خلال بوين مجددًا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 81 سجل تياجو الهدف الثاني له ولبرينتفورد من ركلة ربة جزاء أيضًا مدركًا التعادل لفريقه لتنتقل المباراة إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالنتيجة نفسها، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لوست هام 5-3، ليصعد لمواجهة ليدز يونايتد في دور الثمانية، فيما سيلعب ليفربول مع مانشستر سيتي، وتشيلسي مع بورت فيل، وساوثهامبتون مع أرسنال في باقي المباريات.