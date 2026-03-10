التعادل يخيم على إسبانيول وأوفييدو

سقط فريق إسبانيول الإسباني الأول لكرة القدم في فخ التعادل 1ـ1 أمام ضيفه ريال أوفييدو، الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري.

باغت ريال أوفييدو إسبانيول بهدف مبكر سجله اللاعب ألبرتو رينا في الدقيقة الثامنة بعد مجهود فردي مميز من زميله تياجو.

وكثف إسبانيول من محاولاته الهجومية حتى نجح المهاجم كيكي جارسيا في إدراك التعادل عند الدقيقة 36 مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء.

وشهد الشوط الثاني إثارة بالغة، حيث ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إسبانيول سجله بيري ميا «70» بداعي التسلل بعد العودة لتقنية

الفيديو، كما تألق الحارس ماركو دميتروفيتش في حماية مرمى الفريق الكاتالوني من انفراد صريح للبديل إلياس، فيما حرم القائم خافي لوبيز من تسجيل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المواجهة باقتسام النقاط بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع إسبانيول رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما واصل ريال أوفييدو صراعه في قاع الترتيب برصيد 18 نقطة.