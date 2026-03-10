اليابان يتجاوز فيتنام.. وتايوان تتخطى الهند

حصد منتخب اليابان الأول لكرة القدم الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب على فيتنام 4ـ0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس آسيا في أستراليا.

وسجلت ريكو يوكي ومايكا هامانو وأوبا فوجينو وكيكو سيكي أهداف المنتخب الياباني في الدقائق 21 و51 و64 و6.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز تايوان على الهند 3ـ1 في ملعب ويسترن سيدني في سيدني.

وجاءت أهداف المنتخب التايواني عن طريق سو يو ـ هسوان في الدقيقة 12، وإيلانجبام تشانو، لاعبة المنتخب الهندي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بالخطأ في مرمى فريقها، وتشين يوـ تشين في الدقيقة 77.

في المقابل، سجلت مانيشا كاليان هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الهندي في الدقيقة 39.

وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط لتايوان، وثلاث لفيتنام، في حين بقي رصيد الهند خاليًا من النقاط.

وحصلت اليابان وتايوان على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة ضرب المنتخب الياباني، المتوج باللقب مرتين، موعدًا في دور الثمانية مع الفلبين، في حين خرجت فيتنام من سباق التأهل إلى دور ربع النهائي.

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.