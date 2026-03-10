ماتشيدا إلى ربع نهائي أبطال النخبة

تأهل فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوزه على ضيفه جانجوون الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، الثلاثاء، على ملعب مدينة ماتشيدا، ضمن إياب دور الـ16.

وسجل هوتاكا ناكامورا هدف الفوز الثمين لماتشيدا زيلفيا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي لعبت الثلاثاء الماضي، انتهت بالتعادل 0ـ0 على ملعب سونجام في تشونتشيون، ليتأهل ماتشيدا زيلفيا إلى الدور ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 1ـ0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويمثل بلوغ ماتشيدا الدور ربع النهائي إنجازًا جديدًا لتاريخ النادي، الذي كان يلعب قبل عامين ونصف العام فقط في الدرجة الثانية اليابانية، لكنه تمكن منذ ذلك الحين من ترسيخ مكانته في دوري الدرجة الأولى، وتوج بلقب كأس الإمبراطور في العام الماضي.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة متوترة بمدينة تشونتشون، الأسبوع الماضي، لكن مواجهة الإياب جاءت مختلفة تمامًا من حيث الحذر الذي طبع لقاء الذهاب.

وحصل ماتشيدا زيلفيا في مرحلة الدوري على المركز الأول في منطقة الشرق برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل التعادل مرتين وخسارة مباراة واحدة.

في المقابل، حصل جانجوون على المركز الثامن برصيد تسع نقطة من ثماني مباريات، حيث حقق الفوز مرتين مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث خسائر.

وتلعب أدوار ربع النهائي، وقبل النهائي، والنهائي، بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل.