جدة التاريخية تستقبل مليوني زائر

استقبلت جدة التاريخية أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من رمضان 2026، حسبما بثته وكالة الأنباء السعودية.

وتشهد المنطقة المدرجة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو إقبالًا واسعًا.

وشهدت الأماكن الثقافية، والأسواق الشعبية، والحارات التاريخية، حركة متواصلة للزوار الذين توافدوا لاستكشاف المعالم العمرانية، والتجول بين الأسواق التقليدية، التي استعادت حضورها الاجتماعي، وفي مقدمتها سوق العلوي، وسوق باب مكة، وأسواق البلد، حيث تداخلت الحركة التجارية مع عروض الحرف اليدوية والحكايات الشعبية، لتشكل تجربة ثقافية تعكس خصوصية المكان، وعمق ذاكرته التاريخية.

وأسهمت الفعاليات الرمضانية في تعزيز هذا الإقبال من خلال برنامج متنوع شمل فعاليات ثقافية وتراثية، من أبرزها فعالية «رواق الكُتب» التي تنظم ضمن أنشطة الموسم، ويشارك فيها أكثر من 30 دار نشر محلية وخليجية وعربية، لتوفر مساحة ثقافية تجمع عشاق القراءة والمعرفة في قلب التراث الحجازي.