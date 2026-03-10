أمير نجران يهنئ أبطال ليالي رمضان

هنأ الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، فريق إمارة المنطقة بتحقيق كأس بطولة «ليالي نجران الرمضانية لكرة الطائرة»، التي نظَّمَها فرع وزارة الرياضة بصالة مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، بمشاركة 14 جهة حكومية.

وحضر ماهر لمُونس، وكيل إمارة نجران، وسلطان شايع، مدير فرع وزارة الرياضة، وعدد من منسقي البطولة وفريق إمارة نجران.

ونوه أمير نجران بالدعم الكبير الذي تحظى به الأنشطة الرياضية من القيادة الرشيدة، أيدها الله، مؤكدًا إيجابية تنظيم مثل هذه البطولات، التي تسهم في تعزيز ثقافة الممارسة الرياضية لمنسوبي الجهات الحكومية، وإبراز دور الرياضة وسيلة فاعلة لتعزيز جودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أنها تعزز بناء العلاقات الإيجابية بين موظفي الجهات الحكومية في المنطقة، وتوجِد بيئة عمل محفّزة تتسم بالتكامل والانتماء المؤسسي، مثمّنًا جهود فرع وزارة الرياضة واللجان العاملة في تنظيم البطولة، التي اتسمت بمستوى فني وتنظيمي متميز.