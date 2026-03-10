«قطار الحرمين» يرفع عدد الرحلات في العشر الأواخر

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن رفع عدد الرحلات اليومية لقطار الحرمين السريع إلى أكثر من 140 رحلة، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت «سار» أن خطة الموسم تشمل تشغيل 3.662 رحلة بطاقة استيعابية تتجاوز 1.7 مليون مقعد، بما يوفر خيارات تنقل مرنة ومتعددة على مدار اليوم، ويسهم في تسهيل حركة ضيوف الرحمن وتقليل زمن الانتظار خلال أيام الكثافة العالية.

ويُعد قطار الحرمين السريع من أبرز مشاريع النقل في المنطقة، إذ يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ما يختصر زمن الرحلة بين المدينتين إلى نحو ساعتين فقط، وبيّنت الخطوط الحديدية السعودية أن رفع عدد الرحلات يأتي استنادًا إلى مؤشرات الطلب الموسمية، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة وجودة الخدمة، ورفع جاهزية الفرق التشغيلية والميدانية على مدار الساعة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة خلال موسم يشهد كثافة مرتفعة في الحركة.