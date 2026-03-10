تدخل جراحي يبعد رودريجو عن المونديال

خضع الدولي البرازيلي رودريجو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى عملية جراحية من أجل معالجة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليمنى، وفق ما أعلن النادي الإسباني، الثلاثاء.

وذكر ريال في بيان: «خضع لاعبنا رودريجو لعملية جراحية ناجحة من أجل معالجة التمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الجانبي لركبته اليمنى»، مضيفًا: «أجرى الجراحة الدكتور مانويل لييس بإشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، وسيبدأ رودريجو عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة».

وسيغيب رودريجو نتيجة هذه الإصابة عمّا تبقى من الموسم، ويُحرم من المشاركة مع بلاده في مونديال الصيف المقبل المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يغيب اللاعب، البالغ 25 عامًا، الذي أصيب في الثاني من الشهر الجاري خلال الخسارة أمام خيتافي 0ـ1 في الدوري الإسباني، لمدة سبعة أشهر على الأقل.

وشارك رودريجو بديلًا في الدقيقة 55 أمام خيتافي، وعلى الرغم من تعرضه للإصابة بقي في ملعب «سانتياجو برنابيو»، لكن الفحوص، التي أُجريت له لاحقًا، كشفت عن خطورة إصابته.

وكان رودريجو قد عاد لتوه إلى الملاعب بعد غياب دام شهرًا بسبب التهاب الأوتار.

وعلّق البرازيلي عبر حسابه على «إنستجرام»، الذي يتابعه 23 مليون شخص: «هذا أحد أسوأ أيام حياتي. لطالما كنت أخشى مثل هذه الإصابة... ربما كانت الحياة قاسية عليّ بعض الشيء أخيرًا...».

وأضاف: «لا أعرف إن كنت أستحق ذلك، ولكن هل يحق لي الشكوى؟ لقد عشت الكثير من التجارب الرائعة، وربما لم أكن أستحق هذا أيضًا. ستمنعني هذه النكسة من ممارسة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع فريقي، وعن كأس العالم مع منتخب بلادي. حلمٌ تبدّد، على الرغم من أن الجميع يعلم كم يعني لي هذا».