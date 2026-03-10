برشلونة يتمسك بالمعار راشفورد

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع جناحه الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد بشكل نهائي هذا الصيف، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

ومن المرجح أن يكلف اللاعب المعار من مانشستر يونايتد النادي الكاتالوني كامل مبلغ خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو في عقده، إضافة إلى راتبه المرتفع، في الوقت الذي أبلغ فيه راشفورد النادي الإنجليزي عدم نيته العودة مجددًا.

وشهد موسم راشفورد في قلعة «كامب نو» العديد من التقلبات، حيث تألق في فترات متقطعة، لكنه أسهم بشكل حاسم بتسجيل 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه خلال غياب الجناح البرازيلي رافينيا للإصابة.

من جانبهما، أعرب راشفورد، والألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، عن رغبتهما في الاستمرار في العمل مع معًا، لكن قيود سقف الرواتب بالنادي الإسباني تعني أن الصفقة ليست مضمونة.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، حدد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، بديلين لراشفورد في حال عدم إتمام التعاقد معه بصورة نهائية.

وتشير المعلومات إلى أن الشروط متفق عليها بالفعل مع مانشستر يونايتد، وأن الانتقال يعتمد فقط على موافقة إدارة برشلونة، وفي حال نجاح خوان لابورتا في انتخابات رئاسة النادي، فمن المرجح أن تتم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أحد بديلي راشفورد هو النجم المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي، لاعب برشلونة السابق، الذي أبهر الجميع بأدائه مع ريال بيتيس الإسباني هذا الموسم.

وبعد موسم أول متذبذب، أصبح الزلزولي أحد العناصر المهمة لفريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، وبات لاعبًا أساسيًا في صفوف النادي الأندلسي، سجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ويملك برشلونة 20 في المئة من قيمة بيع الزلزولي مستقبلًا، ما يعني أن أي صفقة ستتم للاعب لن يستفيد منها بيتيس بشكل كامل ماديًا، وقد ترددت شائعات كثيرة حول إمكانية انتقال نجم منتخب «أسود الأطلس» للدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أيضًا.

الخيار الآخر على قائمة ديكو المختصرة هو الإسباني يان فيرجيلي، الذي رحل عن النادي لينضم إلى ريال مايوركا الصيف الماضي، بسبب قلة فرص مشاركته مع الفريق الأول لبرشلونة بعد وصول راشفورد.

ويستمتع اللاعب الشاب «19 عامًا» بموسم أول ممتاز في الدوري الإسباني، وصنع ستة أهداف، على الرغم من عدم مشاركته بانتظام مع ناديه الحالي.

وقرر برشلونة بيع فيرجيلي مقابل 3.5 مليون يورو، لكن في حالته، يملك النادي 50 في المئة من قيمة بيعه مستقبلًا.