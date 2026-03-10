ربيع يعوض غياب حركاس أمام النجمة

يجهز البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، حسن ربيع للدفع به أساسيًا في مواجهة النجمة، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، لتعويض غياب المغربي جمال حركاس.

ويغيب حركاس عن اللقاء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الرابعة خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ 25 من الدوري.

وشارك ربيع مع ضمك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة، منها سبع مباريات ضمن التشكيل الأساسي، فيما خاض حركاس 23 مباراة بقميص الفريق في الدوري، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفًا واحدًا.