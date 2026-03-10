الرئيسية / الصورة .. قصة

التدريب الأخير

2026.03.10 | 04:46 pm
أجرى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم تدريبه الأخير قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (وكالات)
