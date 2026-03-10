بتهمة الاعتداء.. القبض على جوي بارتون

ألقي القبض على جوي بارتون، لاعب خط الوسط السابق لناديي مانشستر سيتي وكوينز بارك رينجرز الإنجليزيين، بتهمة الاعتداء قرب نادٍ للجولف.

ويعتقد أن بارتون 43 عامًا، هو أحد رجلين ألقي القبض عليهما بعد ورود بلاغات عن اعتداء في هويتون، ميرسيسايد، الأحد الماضي.

وفي جلسة استماع بالمحكمة العليا، الثلاثاء، بشأن دعوى تشهير مرفوعة ضد بارتون، قال جيرفاس دي وايلد، محامي مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إيني ألوكو، إن محاميه الموكل تلقى اتصالًا من محامٍ مناوب في مركز شرطة بليفربول قبل الجلسة بوقت قصير.

وأبلغ دي وايلد المحكمة اليوم أن بارتون، الذي سبق له تدريب ناديي فليتوود وبريستول روفرز، ألقي القبض عليه الإثنين، وهو محتجز حاليًا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن متحدث باسم شرطة ميرسيسايد قوله: «نؤكد إلقاء القبض على شخصين إثر بلاغات عن اعتداء في هويتون الأحد 8 مارس، في الـ 09:00 مساء، استدعيت فرق الطوارئ إلى منطقة فيروي بعد ورود بلاغات عن تعرض رجل للاعتداء بالقرب من نادي هويتون وبريسكوت للجولف».

وأوضح: «تم نقل الضحية إلى المستشفى لتقييم إصاباته في الوجه والأضلاع، فيما ألقي القبض على رجلين، أحدهما يبلغ من العمر 50 عامًا، والآخر 43 عامًا، للاشتباه في ارتكابهما جريمة اعتداء جسيم بموجب المادة 18 من قانون العقوبات».

وسبق لبارتون، وهو ينحدر من هويتون، تمثيل منتخب إنجلترا في مباراة دولية واحدة، ولعب أيضًا لأندية نيوكاسل يونايتد وبيرنلي الإنجليزيين، ورينجرز الإسكتلندي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.