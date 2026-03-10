الرئيسية / الصورة .. قصة

الريال يستعد

2026.03.10 | 04:50 pm
واصل فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم استعداداته قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (وكالات)
