الاتحاد.. كونسيساو يفاضل بين حامد وفيصل

يفاضل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بين الثنائي فيصل الغامدي وحامد الغامدي، لتعويض غياب المالي محمد دومبيا «الموقوف»، للاعتماد على أحدهما أمام الرياض، الجمعة المقبل، في افتتاح منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن كونسيساو سيركز خلال التدريبات الجماعية، الثلاثاء، على فيصل وحامد بعد مشاركتهما، الأحد، مع فريق تحت 21 عامًا في دوري جوي للنخبة ضد البكيرية بعد منحهما إجازة يوم الإثنين، تمهيدًا لاعتماد أحدهما في مركز المحور إلى جانب البرازيلي فابينهو، بهدف تطبيق التكتيك المناسب الذي ينوي الدخول به في مواجهة الرياض.

وعاد فيصل للمشاركة مع الاتحاد بعد غياب، خلال مواجهة الخليج الماضية، واكتفى المدرب بمنحه خمس دقائق فقط، قبل أن يتم استبعاده خارج التشكيل ضد الأهلي في مباراة الديربي الأخيرة، وفي الموسم الجاري مع الاتحاد لعب 13 مباراة، منها سبع في دوري روشن السعودي، سجل هدفًا وحيدًا، وصنع مثله.

فيما كانت آخر مشاركة لحامد أمام الحزم، ولعب 16 دقيقة، وخرج من تشكيلة مواجهتي الخليج والأهلي الماضيتين، ولعب مع الاتحاد هذا الموسم 11 مباراة، منها ثماني مباريات في روشن، دون أن يسجل أو يصنع.

من جانب آخر، بيّن المصدر ذاته أن عوض الناشري، لاعب المحور، لا يزال يواصل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها أمام الحزم، 24 فبراير الماضي.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 42 نقطة.