باريس جاهز

2026.03.10 | 05:03 pm
أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته النهائية، الثلاثاء، قبل مواجهة مضيفه تشيلسي الإنجليزي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (وكالات)
