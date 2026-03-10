أرسنال يكثف الاستعداد

كثف فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة بايرليفركوزن الألماني، الأربعاء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا (الفرنسية)