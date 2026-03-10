نانت يقيل القنطاري ويستعيد خليلودجيتش

أقال نادي نانت الفرنسي المغربي أحمد القنطاري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، صاحب المركز السابع عشر المؤدي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وفق ما أفاد مصدر قريب من النادي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وبحسب المصدر، سيعيّن نانت البوسني وحيد خليلودجيتش «73 عامًا»، مهاجم النادي السابق في ثمانينات القرن الماضي ومدربه أيضًا بين 2018 و2019، لخلافة القنطاري، الذي استلم الإدارة الفنية في ديسمبر الماضي.

واستلم القنطاري المهمة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، بعدما شغل منصب مساعد أنطوان كومبواريه في الموسم السابق، لكنه لم ينجح إطلاقًا في إعادة الحيوية للفريق.

وحقق المدرب البالغ 39 عامًا أسوأ سجل تقريبًا في تاريخ النادي، مع فوزين فقط مقابل ثماني هزائم، أي بمعدل 0.6 نقطة في المباراة الواحدة، وهو ثاني أسوأ معدل بعد ريمون دومينيك «0.57».

ومع تأجيل مباراة باريس سان جيرمان، التي كانت مقررة هذا الأسبوع، لن يلعب نانت مجددًا قبل 22 مارس حين يستقبل ستراسبورج، ورأت إدارة النادي أن هذه «النافذة الأخيرة» لإحداث صدمة إيجابية داخل الفريق.

وتتزايد الحاجة إلى ذلك، إذ تنتظر نانت بعد ستراسبورج رحلتان حاسمتان إلى متز متذيل الترتيب، ثم أوكسير السادس عشر، قد تكونان بمثابة الفرصة الأخيرة للبقاء.