وزارة الرياضة تفتح فرص اسثتمار الملاعب

أعلنت وزارة الرياضة عن طرح فرصة استثمارية للشركات المؤهلة من ذوي الخبرة، لتشغيل وإدارة عدد من المنشآت الرياضية ضمن مبادرة «استثمار المنشآت الرياضية» عبر بوابة «فرص»، بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام.

وتشمل المنشآت المستهدفة ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، وملعب مدينة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، إضافة إلى الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ودعت الوزارة الشركات الراغبة إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة وكراسة الشروط والمواصفات عبر بوابة «فرص»، والتقديم خلال الفترة المحددة وفق الآلية الموضحة في المنصة.