الأهلي يستعيد الجهني قبل القادسية

عاد زياد الجهني، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد أن أكدت الفحوص الطبية، التي خضع لها، سلامته من أي تمزق عضلي، وفق مصدر خاصة بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهني شارك في تدريبات الفريق الجماعية، الإثنين، استعدادًا لمواجهة القادسية، الجمعة المقبل، في الدمام، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات دوري روشن، بعد تعافيه من الإصابة.

وكشف مصدر خاص لـ«الرياضية» عن أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، سيعتمد على الجهني في مواجهة الدمام إلى جانب الإيفواري فرانك كيسيه في مركز المحور.

ولعب الجهني، ذو الـ24 عامًا، مع الأهلي هذا الموسم بـ 27 مباراة بمجموع يصل إلى 1572 دقيقة، ومنها 18 مباراة في دوري روشن، واستطاع تسجيل هدف، وصناعة مثله.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن برصيد 62 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق نقطتين.