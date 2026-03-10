نيفيش يدعم باريس قبل موقعة تشيلسي

عاد البرتغالي جواو نيفيش، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى التدريبات، الثلاثاء، ما يجعله مرشحًا للمشاركة في مواجهة تشيلسي بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويمثل ذلك دفعة قوية للإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في ظل غياب لاعب الوسط فابيان رويز بسبب إصابة في الركبة أبعدت اللاعب الإسباني عن الملاعب منذ منتصف يناير الماضي.

وكان نيفيش يعاني من إصابة في الكاحل، وغاب بسببها عن مباراتي الدوري الفرنسي اللتين خاضهما باريس سان جيرمان منذ تأهله على حساب موناكو في ملحق دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وبسؤاله عما إذا كان نيفيش سيلعب أساسيًا في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء، قال إنريكي: «سنرى الأربعاء، لا أريد أن أعطي أي تلميحات للمنافس».

وكانت آخر مرة التقى فيها سان جيرمان مع تشيلسي في يوليو الماضي، في نهائي كأس العالم للأندية، وحينها فاز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة.