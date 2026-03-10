أتلتيكو وتوتنام.. مواجهة بعد 63 عاما.. ماذا حلّ بهدافيها؟

بعد أكثر من ستة عقود على مواجهتهما التاريخية، يتجدد لقاء فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، وضيفه توتنام هوتسبير عندما يلتقيان، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو في مدريد العاصمة الإسبانية.

وكانت المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين تعود إلى 15 مايو 1963 في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1963، عندما تفوق توتنام بنتيجة 5ـ1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب فينورد في هولندا أمام أكثر من 49 ألف متفرج.

وسجل أهداف الفريق الإنجليزي حينها الثنائي تيري دايسون وجيمي جريفز بواقع هدفين لكل منهما، إضافة إلى هدف خامس عبر جون وايت، بينما أحرز هدف أتلتيكو الوحيد اللاعب إنريكي كولار.

وأصبح جريفز لاحقًا أحد أعظم مهاجمي الكرة الإنجليزية، إذ سجل 266 هدفًا مع توتنام بين عامي 1961 و1970، قبل أن يعتزل ويتجه للعمل الإعلامي حتى وفاته عام 2021 عن عمر 81 عامًا.

أما دايسون فكان أحد نجوم الفريق التاريخي الذي حقق الثنائية المحلية عام 1961، واستمر مع النادي حتى منتصف الستينيات قبل أن يعتزل اللعب لاحقًا.

في المقابل، توفي وايت بعد عام واحد فقط من التتويج الأوروبي، إذ لقي حتفه عام 1964 عن عمر 27 عامًا إثر صاعقة برق أثناء وجوده في ملعب جولف، في حادثة صدمت الوسط الكروي الإنجليزي آنذاك.

أما الإسباني كولار فواصل مسيرته مع أتلتيكو مدريد طوال الستينيات، وقاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، قبل أن يعتزل عام 1970، وظل أحد رموز النادي التاريخيين حتى وفاته في ديسمبر 2025 عن عمر 91 عامًا.

وقاد توتنام في تلك المباراة المدرب بيل نيكلسون، فيما كان أتلتيكو مدريد تحت إشراف المدرب تينت.