كلويفرت.. أبرز الأسماء التي مثلت برشلونة ونيوكاسل

يجمع تاريخ كرة القدم بين عدد من اللاعبين الذين ارتدوا قميصي برشلونة الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مسيرتهم الاحترافية، وكان أبرزهم الهولندي باتريك كلويفرت.

ويُعد كلويفرت من أشهر الأسماء التي لعبت للناديين، إذ دافع عن ألوان نيوكاسل موسم 2004ـ2005 قادمًا من برشلونة، الذي لعب له ستة مواسم بين 1998 و2004، وسجل معه أكثر من 120 هدفًا في مختلف البطولات.

وحقق كلويفرت خلال مسيرته الممتدة 14 عامًا، والتي بدأها في أياكس الهولندي من 1994-1997 وحقق حينها سبعة ألقاب، قبل أن ينتقل إلى ميلان 1998 بالإعارة، وبعد ميلان انتقل إلى برشلونة حتى 2004 وحقق مع الفريق الإسباني الدوري 1998ـ1999، وفي 2004ـ2005 انتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي 2004ـ2005، وبعد ذلك انتقل إلى فالنسيا، وأيندهوفن، وليل.

وعلى صعيد المنتخب الهولندي، كان كلايفرت أحد أهم لاعبي الطواحين، وشارك في بطولة أمم أوروبا 1996 وكأس العالم 1998، وكان من أشهر أهدافه خلال تلك البطولة الهدف الذي سجله في مرمى البرازيل في الدور نصف النهائي.

وفي بطولة أمم أوروبا 2000 استطاع أن يحصل على لقب هداف البطولة.

ويعد كلايفرت ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب هولندا لكرة القدم، إذ سجل 40 هدفًا مع منتخبه من 79 مباراة خاضها مع المنتخب الهولندي.

يذكر أن فريق نيوكاسل الأول لكرة القدم يستضيف برشلونة، الثلاثاء، على ملعب جيمس بارك في نيوكاسل.