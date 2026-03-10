إنديان ويلز.. خطأ إداري يحرم وليامز وفرنانديز من المشاركة

اعتذر منظمو بطولة إنديان ويلز للتنس، للأمريكية فينوس وليامز وشريكتها الكندية ليلى ​فرنانديز بعد أن تسبب خطأ إداري قبل سحب قرعة زوجي السيدات في حرمان الثنائي الحاصل على بطاقة دعوة من فرصة خوض المنافسات.

وكانت وليامز، البالغة من العمر 45 عاما والحائزة على سبعة ألقاب في ‌البطولات الأربع ‌الكبرى، خرجت ​من ‌الدور ⁠الأول ​في منافسات الفردي ⁠أمام ديان باري، فيما خسرت فرنانديز أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا في الدور الثاني.

وقال المنظمون إن خطأ إداريا حدث قبل إجراء قرعة الزوجي، إذ لم تستكمل إجراءات اعتماد بطاقة ⁠الدعوة الخاصة بالثنائي، مما ‌أدى إلى استبعادهما ‌من المسابقة.

وجاء في بيان ​المنظمين: «عملنا مع مشرف ‌اتحاد لاعبات التنس المحترفات لمراجعة جميع ‌الخيارات المتاحة، لكن بما أن القرعة قد أُجريت بالفعل، لم يكن من الممكن تصحيح الخطأ، اعتذرنا لفينوس وليلى، ونأسف ‌لأن جماهيرنا لم تتمكن من مشاهدة هذا الثنائي يتنافس في ⁠إنديان ⁠ويلز هذا العام».

وكانت الجماهير تتطلع لرؤية وليامز وفرنانديز في منافسات الزوجي، خاصة بعد وصولهما إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، قبل خسارتهما أمام الثنائي تيلور تاونسند وسينياكوفا اللتين واصلتا طريقهما نحو النهائي. ورغم الإحباط، ستشارك النجمتان في منافسات الزوجي المختلط، إذ ستلعب ​وليامز إلى ​جانب الأمريكي كريستيان هاريسون، بينما تتعاون فرنانديز مع الأسترالي جون بيرز.