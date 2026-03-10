الرئيسية / الصورة .. قصة

وصول النصر

2026.03.10 | 05:50 pm
وصل لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم إلى مقر دار النصر، الذي يحتضن تدريبات الفريق (المركز الإعلامي ـ نادي النصر) وصول النصر

وصول النصر

وصول النصر

وصول النصر

وصول النصر