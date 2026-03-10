الرئيسية / الكرة العالمية

10 مايو.. نهائي كأس مصر

القاهرة ـ رويترز 2026.03.10 | 05:52 pm

قرَّر الاتحاد المصري لكرة القدم، ​الثلاثاء، تنظيم نهائي بطولة كأس مصر في 10 مايو على ملعب القاهرة الدولي.
وأعلن اتحاد الكرة تنظيم مباراة الدور قبل ‌النهائي بين ‌إنبي والفائز ​من ‌مواجهة ⁠بتروجت ​وبيراميدز في 3 أبريل على ملعب بتروسبورت.
بينما ينتظر فريق زد الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش لمواجهته ⁠في قبل النهائي 18 مارس.
وأوضحت ​إدارة المسابقات ‌في اتحاد الكرة ‌أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت ‌إضافي لمدة نصف ساعة للشوطين. وفي حال استمرار ⁠التعادل، ⁠يتم حسم النتيجة عن طريق ركلات الترجيح.
وتأهل إنبي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز 2ـ0 على المصرية للاتصالات، بينما بلغ زد قبل النهائي عقب الفوز على حرس الحدود بركلات ​الترجيح 4ـ2.


