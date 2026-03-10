10 مايو.. نهائي كأس مصر
كأس مصر (أرشيفية)
القاهرة ـ رويترز 2026.03.10 | 05:52 pm
قرَّر الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تنظيم نهائي بطولة كأس مصر في 10 مايو على ملعب القاهرة الدولي.
وأعلن اتحاد الكرة تنظيم مباراة الدور قبل النهائي بين إنبي والفائز من مواجهة بتروجت وبيراميدز في 3 أبريل على ملعب بتروسبورت.
بينما ينتظر فريق زد الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش لمواجهته في قبل النهائي 18 مارس.
وأوضحت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي لمدة نصف ساعة للشوطين. وفي حال استمرار التعادل، يتم حسم النتيجة عن طريق ركلات الترجيح.
وتأهل إنبي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز 2ـ0 على المصرية للاتصالات، بينما بلغ زد قبل النهائي عقب الفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح 4ـ2.