مارس.. لعبة South of Midnight تصل إلى PS5 وSwitch 2

تستعد لعبة المغامرات والحركة South of Midnight للوصول إلى منصتي PlayStation 5 وNintendo Switch 2 خلال مارس الجاري، بعد إعلان Xbox Game Studios بالتعاون مع المطور Compulsion Games عن موعد الإطلاق الرسمي المحدد في 31 مارس.

وكانت اللعبة قد صدرت في الأصل على منصتي Xbox Series X and Series S والحاسب الشخصي عبر منصتي Steam وMicrosoft Store، في 8 أبريل 2025، حيث حظيت باهتمام ملحوظ من اللاعبين بفضل أجوائها السردية المستوحاة من الفولكلور الأمريكي الجنوبي.