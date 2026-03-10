كبار الشخصيات يرفعون سعة ملعب كامب نو

حصل نادي برشلونة على إذن بفتح المدرج الشمالي وتوسيع القدرة الاستيعابية في ملعب كامب نو، الذي يخضع لإعادة بناء جزئية، لتقترب من 63 ألف متفرّج، وفق ما أعلن حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء.

وبعد تأخيرات كبيرة في إعادة فتح الملعب الذي أغلق لأكثر من عامين بسبب أعمال التشييد، تمكن النادي من استقبال الجماهير في ثلاثة من المدرجات الأربعة بطاقة بلغت 45 ألف متفرّج عند عودته في نوفمبر.

وذكر برشلونة في بيان: «مع تفعيل مساحات كبار الشخصيات، وفتح مدرج جول نورتي، المدرج الشمالي، ترتفع قدرة ملعب سبوتيفاي كامب نو إلى 62.652 متفرجًا».

وسيكون النادي الكاتالوني، متصدر الدوري الإسباني، قادرًا على الاستفادة من هذه الزيادة في السعة للمرة الأولى خلال استضافته إشبيلية، الأحد، بعدما منحته بلدية المدينة الترخيص اللازم.

وكان برشلونة يخطط في البداية لإعادة فتح الملعب في نوفمبر 2024، تزامنًا مع الذكرى الـ125 لتأسيسه، لكن سلسلة من التأخيرات أدت إلى إرجاء العودة إلى الديار لمدة عام إضافي.

وستتواصل أعمال البناء في كامب نو لتشييد المستوى الثالث، ما سيرفع السعة الاستيعابية إلى 105 آلاف متفرج، ثم إضافة سقف للملعب، على أن يكتمل المشروع البالغة كلفته 1.5 مليار يورو «1.75 مليار دولار» في صيف 2027.