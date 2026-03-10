أربيلوا: أمام السيتي.. لسنا الأضعف

أكد الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن فريقه ليس الطرف الأضعف في المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعد الهداف الفرنسي كيليان مبابي، والمهاجم رودريجو، وجود بيلينجهام، لاعب وسط إنجلترا، من بين أبرز الغائبين عن النادي الملكي في مواجهة الغد.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحافي للمباراة، الثلاثاء: «ستكون مباراة صعبة ضد فريق رائع ولاعبين رائعين ومدرب مذهل، نحن ندرك جيدًا أننا بحاجة للفوز بالمباراة وهذه هي عقليتنا، فدوري أبطال أوروبا هو المفتاح لنا جميعًا».

وأشار: «نحن لسنا الطرف الأضعف، وهذا ما نعتقده، فنحن ريال مدريد... ليس علينا أن نشعر بالنقص تجاه أي فريق».

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على سيلتا فيجو في مباراته الأخيرة بفضل هدف متأخر لفيديريكو فالفيردي بعد خسارته في مباراتيه السابقتين في الدوري الإسباني. لكنه ما زال يتأخر بفارق أربع نقاط عن برشلونة في صدارة جدول الترتيب.

وخلال المواجهة المرتقبة أمام سيتي، يفتقد النادي الملكي أيضًا لجهود داني سيبايوس والفارو كاريراس وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو، لكن إدواردو كامافينجا تعافى من عدوى، وقد يشارك.

وأوضح مدرب الريال: «إنه يتعافى بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نرى يومًا بعد يوم تطور تعافيه، لكنه عاد بروح عالية، ونأمل باستعادته في أقرب وقت ممكن».

ومع كثرة الغيابات يدرك أربيلوا أهمية فينيسيوس جونيور، مشيرًا: «إذا كان فينيسيوس جونيور في الملعب فسيكون مفتاحًا لنا في ظل غياب مجموعة من أبرز اللاعبين، مع تحمل فينيسيوس الكثير من المسؤولية فمن الطبيعي أن يكون قائدنا في الهجوم، ونحن بحاجة إلى أفضل ما لديه لهزيمة مانشستر».