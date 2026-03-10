ممشى الروضة.. فعاليات رمضانية وأركان شعبية

شهد ممشى الروضة الواقع على طريق مطار أبها تنظيم سوق رمضاني مصغر للمرة الأولى، تحت مسمى «ليالي رمضان»، حيث استقطب الزوار والعائلات مع بداية ليالي الشهر الفضيل، وسط أجواء رمضانية مميزة.

وضم السوق عددًا من الأركان الشعبية، التي تقدم المأكولات التقليدية والعصائر الطازجة وحلويات رمضان، إضافة إلى أطباق رمضانية متنوعة تحضرها أسر وباعة محليون، ما منح المكان طابعًا تراثيًا يعكس أجواء الشهر الكريم.

وتوزعت الأكشاك على امتداد الممشى، فيما توافد الزوار للتجول بين الأركان وشراء المأكولات، في وقت وفّر الممشى جلسات خارجية وأرضيات عشبية شبيهة بالحدائق، ما أتاح للعائلات فرصة الجلوس وتناول الإفطار في الهواء الطلق وسط أجواء هادئة.

ويحرص بعض الزوار على الحضور قبل موعد أذان المغرب بقليل، لشراء احتياجات الإفطار، ثم الجلوس في المساحات المخصصة داخل الممشى، بينما يفضّل آخرون زيارة السوق بعد الإفطار للتنزه وتذوق الحلويات والمشروبات الرمضانية.

ويُعد تنظيم هذا السوق تجربة جديدة في ممشى الروضة، إذ يهدف إلى تنشيط المكان خلال ليالي رمضان وخلق مساحة تجمع بين التسوق والترفيه العائلي، في أجواء تعكس روح الشهر الفضيل.