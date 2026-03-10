«سفرة الأجاويد» تكشف أسرار الأطباق العسيرية

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير مبادرة «سفرة الأجاويد» المندرجة تحت مشروع «سوار عسير» ضمن النسخة الرابعة من مبادرة «أجاويد» التي أطلقها الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، بالتعاون مع «مجلس العساس».

وشهدت المبادرة تنظيم ورشة عمل تطبيقية بحضور قيادات فرع الوزارة، والمهندس مشبب القحطاني، رئيس غرفة عمليات «أجاويد» في أبها، جمعت طهاةً ناشئين من طلاب الجامعات وأسرًا منتجة ومستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث قدّم المدرب علي العساس أسرار الأطباق العسيرية الأصيلة، مثل العريكة والمشغوثة، بأساليب دمجت بين المذاق التقليدي ومعايير الضيافة الحديثة.

وأسفرت المبادرة عن مخرجات نوعية شملت تمكين المشاركات من إعداد أطباق متكاملة وفق تقييم احترافي، وتعزيز مفهوم «سياحة الطعام» بوصفه جزءًا من الهوية الثقافية للمنطقة.

وتضمنت المبادرة تدشين كتيب إلكتروني مرجعي عبر رمز الاستجابة السريعة «باركود»، يُوزع في المواقع السياحية لتوثيق ونشر ثقافة الطهي العسيري، بما يعزز حضور المطبخ المحلي ويدعم الحراك السياحي والثقافي في المنطقة.