الخليج.. فحص يختبر شينكيفيلد قبل النصر

يخضع الهولندي بارت شينكيفيلد، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى اختبارات طبية، الثلاثاء، للتأكد من مدى قدرته على المشاركة أمام النصر، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص لـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في حال تجاوز شينكيفيلد الفحوص، فسيعود إلى القائمة الأساسية، التي ستخوض المواجهة أمام المتصدر.

وشارك شينكيفيلد، ذو الـ 34 عامًا، عن المشاركة مع فريقه في سبع مباريات، أمام القادسية والتعاون والرياض ونيون، والخلود، والاتحاد والحزم، فيما كانت آخر مشاركة له أمام الفيحاء في الجولة 19 الماضية.

إلى ذلك، أعاد اليوناني جورجيس دونيس، مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو روبوتشو إلى القائمة خلال التدريبات، بعد أن غاب المواجهة الماضية أمام الحزم، التي كسبها 2ـ1، لتراكم البطاقات الملونة.

ويحتل الخليج المرتبة التاسعة برصيد 30 نقطة، بعد فوزه في ثماني مباريات والخسارة في 11 والتعادل في ست مواجهات.