في نخبة آسيا.. بوريرام يونايتد تخطى ملبورن سيتي

ضمن فريق بوريرام يونايتد التايلاندي الأول لكرة القدم حضوره في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تحتضنها السعودية في مدينة جدة.

وصل الفريق التايلاندي إلى ربع النهائي، عقب فوزه على ضيفه ملبورن سيتي الاسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ2.

وتعادل الفريقان، الثلاثاء، سلبًا في تايلاند، بعدما كان التعادل بهدف لمثله، وحسم لقاء الذهاب في أستراليا، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي، ثم ركلات ترجيح، في ظل عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث لعب بوريرام يونايتد، صاحب الأرض، بنقص عددي منذ الدقيقة 21 لحصول لاعبه النمساوي روبرت زوله على بطاقة حمراء، بينما تعرض الأرجنتيني خيرمان فيريرا للطرد أيضًا من جانب ملبورن في الدقيقة 119.

وكان ماتشيدا زيلفيا الياباني قد تأهل في وقت سابق لدور الثمانية بعد فوزه على نظيره جانجوون الكوري الجنوبي 1ـ0 في مجموع المباراتين.