الأسوأ حظا في روشن.. حارسان ومدافع

تصدر ثلاثة لاعبين قائمة الأسوأ حظًا في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، بعد أن تلقت شباكهم أهدافًا عكسية وصلت نحو 30، بينما استفادت فرق النصر والهلال والتعاون من أخطاء المنافسين، وسُجِّلت لمصلحة كل منها ثلاثة أهداف عكسية.

ويعد النيجيري ويليام تروست إيكونج، مدافع فريق الخلود الأول لكرة القدم السابق، والبرتغالي فرناندو باتشيكو، حارس الفتح، والبنمي أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء، الأكثر تسجيلًا للأهداف العكسية في مرماهم بالخطأ، إذ سجَّل كل واحد منهم هدفين في شباكه.

وسجَّل ويليام إيكونج هدفًا بالخطأ في شباكه أمام التعاون، التي خسرها فريقه السابق 0ـ2، وعاد وكرَّر الخطأ حين خسر الخلود أمام نيوم 2ـ3، واستقبل باتشيكو حارس الفتح هدفًا بالخطأ في مرماه أمام التعاون حين خسر 2ـ3، كما سجَّل بالخطأ أيضًا أمام الاتفاق 3ـ4، ووكرَّر موسكيرا حارس الفيحاء الأخطاء ذاتها، بهدف عكسي أمام النصر 1ـ3، وآخر ضد الهلال 1ـ4.

وبعيدًا عن هذا الثلاثي، أحرز 24 لاعبًا أهدافًا عكسية في مرماهم من خطأ واحد كما فعل حسين السلطان لاعب الخليج ضد الفيحاء 1ـ3، وعلي البليهي مدافع الشباب أمام الهلال 3ـ5، وعبد الإله العمري مدافع النصر ضد الفيحاء 3ـ1.

وفي كلاسيكو الهلال والاتحاد بالدور الأول، سجَّل محمدو دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه 0ـ2، كما أخطأ محمد الدوسري لاعب التعاون حين خسر فريقه أمام النصر 0ـ1.

وانضم سعيد الربيعي مدافع الأخدود إلى القائمة بهدف ضد الاتحاد بنتيجة 2ـ5، كما سجَّل بيتروس ماتيوس لاعب الأخدود السابق بالخطأ في مرماه أمام النجمة، على الرغم من فوز فريقه 2ـ1.

كما أحرز ناصر الهليل لاعب النجمة بالخطأ في مرماه في فوز الاتفاق بنتيجة 4ـ3 على فريقه، وسجَّل أيضًا ديبي فلوريس لاعب النجمة السابق هدفًا عكسيًّا خلال فوز القادسية على النجمة بنتيجة 3ـ1.

يذكر أنَّ أكثر من لاعب آخر سجَّل في شباكه بالخطأ، مثل محمد الخيبري لاعب الرياض أمام الاتحاد، وسلطان تنكر لاعب الحزم أمام الأهلي، ومروان سعدان مع الفتح أمام ضمك، وويسلي هوديت لاعب الشباب أمام ضمك، وجون باكلي لاعب الخلود أمام الفتح، وروبن نيفيش لاعب الهلال أمام النجمة، وجاك هندري لاعب الاتفاق أمام الخليج، وميلان بورجان حارس الرياض أمام الأهلي، وكيوين حارس ضمك بالخطأ في مرماه أمام الحزم، إضافة إلى سمولينج لاعب الفيحاء بالخطأ أمام الخلود، وجمال حركاس لاعب ضمك أمام التعاون، وسعد بالعبيد حين كان في صفوف الشباب أمام النصر، وأحمد النخلي لاعب الحزم أمام القادسية، ومحمد سيماكان لاعب النصر أمام الشباب، وعبد الله دوكوري لاعب نيوم أمام الرياض.