شيك يدعم صفوف ليفركوزن

تعافى التشيكي باتريك شيك، مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني الأول لكرة القدم، من الإصابة، لكن من غير المتوقع أن يشارك أساسيًا في مواجهة أرسنال، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

قال كاسبر هولماند، مدرب ليفركوزن، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن شيك بإمكانه الانضمام لقائمة الفريق في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد غيابه عن آخر مباراتين في الدوري الألماني.

ومن المتوقع أن يبدأ كريستيان كوفان أساسيًا بدلًا من شيك، مثلما أسهم بتسجيل هدف في فوز فريقه على هامبورج بنتيجة 1ـ0، والتعادل مع فرايبورج بنتيجة 3ـ3.

ويعد أرسنال المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بصفته متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تصدره جدول الترتيب في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية محققًا العلامة الكاملة بالفوز في ثماني مباريات.

كما وصل الفريق اللندني إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، ومستمر في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعيًا لتحقيق الرباعية.