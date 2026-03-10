جمعية مكافحة السمنة تشارك في اليوم العالمي

اختتمت جمعية مكافحة السمنة في منطقة حائل فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة، من خلال إطلاق مبادرتها التوعوية «صُم بِصحة».

واستهلت الجمعية المبادرة بتنظيم محاضرة توعوية بعنوان «طرق الوقاية من السمنة»، استضافتها منارة حائل الفضائية، قدمها كلٌ من الدكتور أحمد الجنايني، والدكتور فيصل الزين، من مكتب وقاية بحائل، من خلال استعراض أبرز الممارسات الصحية، التي تسهم في الوقاية من السمنة، وأهمية تبني نمط حياة صحي قائم على النشاط البدني والتغذية المتوازنة.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجمعيات والجهات المجتمعية والأندية الرياضية والمطاعم والمراكز الصحية، في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم الجهود الرامية إلى نشر الوعي الصحي والحد من انتشار السمنة.

وشهدت المبادرة حضورًا وتفاعلًا من أفراد المجتمع في منطقة حائل، الذين شاركوا في الحوار والنقاشات التوعوية المصاحبة للمحاضرة.