«سفرة الأجاويد»

2026.03.10 | 07:06 pm
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير مبادرة «سفرة الأجاويد» المندرجة تحت مشروع «سوار عسير» ضمن النسخة الرابعة من مبادرة «أجاويد» في أبها (واس)
