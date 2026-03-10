فالفيردي: مواجهة السيتي مذهلة

شدد الأورجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على أنه وزملاءه سيقدمون أقصى الجهد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قبل اللقاء المنتظر بين الفريق الملكي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، للحديث عن المباراة، التي تلعب على ملعب سانتياجو برنابيو: «ستكون مواجهة مذهلة. أي لاعب في ريال مدريد وأي طفل يحلم بلعب كرة القدم سيرغب في المشاركة في هذا النوع من المباريات، نحن في حالة جيدة نفسيًا بعد الفوز في المباراة الأخيرة على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، نعلم أنه من المهم جدًا أن يكون الجمهور بجانبنا. ينبغي أن نقدم أقصى ما لدينا، وسنحقق ما هو مطلوب منا».

وتحدث فالفيردي عن غياب النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي عن الريال بداعي الإصابة، حيث قال: «إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن الآن نحن نستعد للمباراة، ونركز على المواجهة، كل من يشارك في اللقاء سيقدم أقصى ما لديه. من المهم أن نقدم 100 في المئة في الدفاع والهجوم لتحقيق نتيجة جيدة للمباراة المقبلة».

شدد لاعب الفريق الملكي: «ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم. هنا توجد أفضل الأشخاص. أثق فيمن هم هنا، وهنا توجد يدي اليمنى. أضع كل جسدي في يد المعالج الفيزيائي وأنا مرتاح جدًا، عقلي يفكر منذ انتهاء مباراة سيلتا. الأمور الخارجية لن تؤثر علينا في أمور أخرى. يجب أن نخوض مباراة الغد بأقصى رغبة لتكون الأمسية رائعة».

واختتم فالفيردي حديثه قائلًا: «الجميع، من أول لاعب إلى آخر فرد، هنا نقدم حياتنا كل يوم لتحسين الأمور وجعل الجمهور يشعر بالفخر بأننا قدمنا كل ما في وسعنا. يتعين عليهم أن يشعروا بالفخر عندما نؤدي الأمور بشكل جيد. الجهاز الفني يقدم كل شيء لتحسين الأمور. نحن متحدون جدًا».