ستريلو يعود بعد الإصابة

يعود الألماني جوستوس ستريلو، لاعب البياثلون، بعد تعافيه من كسر في إصبعه، إلى صفوف الفريق المشارك في الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم هذا الأسبوع في إستونيا، في حين يواجه فريق السيدات تحديًا كبيرًا.

وأكد الاتحاد الألماني للتزلج أنَّ ستريلو سيسافر إلى أوتيبا، حيث تنطلق المنافسات الخميس بسباق السرعة للرجال.

وكان ستريلو تعرض لكسر في إصبعه أخيرًا أثناء ممارسته رياضة ركوب الدرَّاجات الجبلية، وغاب عن سباقات كأس العالم التي جرت الأسبوع الماضي في كونتيولاهتي بفنلندا.

ويضم فريق السيدات مارلين فيشتنر، التي حققت أفضل نتائجها في مسيرتها الرياضية بحصولها على المركزين الرابع والخامس في السباقات الفردية في كونتيولاهتي، إلا أنَّها خالفت القواعد في سباق التتابع، ما أدى إلى عقوبة دقيقتين، وحصول الفريق على أسوأ مركز له على الإطلاق وهو المركز الـ16.

ونتيجة لذلك، يتعين على ألمانيا بذل قصارى جهدها في سباق أوتيبا وفي السباق الختامي الأسبوع المقبل في أوسلو للحفاظ على المركز الخامس في التصنيف الوطني، وبالتالي ضمان مشاركة ستة متسابقين في سباقات الموسم المقبل، وإذا لم تتمكن من احتلال المركز الخامس، فلن تحصل إلا على خمسة مقاعد فقط في موسم 2026ـ2027