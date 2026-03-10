وداع قبل المئوية.. ووكر يعتزل اللعب مع إنجلترا

أعلن كايل ووكر اعتزاله اللعب دوليًّا، الثلاثاء، مع منتخب إنجلترا لكرة القدم، وذلك قبل أربع مباريات فقط ​من بلوغه 100 مشاركة دولية، ليختتم مسيرة دامت 14 عامًا شهدت احتلاله المركز الثاني في بطولة أوروبا مرتين، وجاء قرار الظهير الأيمن، البالغ من العمر 35 عامًا قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم، ليضع حدًا لمسيرة دولية بدأت مع ظهوره الأول عام 2011، وشارك خلالها في ‌خمس بطولات ‌كبرى مع منتخب «الأسود الثلاثة».

وخاض ووكر ​آخر ‌مباراة ⁠له بقميص ​المنتخب ⁠في لقاء تجريبي أمام السنغال في يونيو الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيلات الأخيرة لتصفيات كأس العالم، على الرغم من مشاركته في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع بيرنلي.

وقال ووكر، في حسابه على «إنستجرام»: «بعد أكثر من عقد من ⁠تمثيل بلدي، قرَّرت اعتزال كرة القدم ‌الدولية. كان اللعب لإنجلترا ‌دائمًا أعظم شرف في مسيرتي وشيئًا ​سأعتز به إلى ‌الأبد، أشكر زملائي، والجهاز الفني، وكل من عمل ‌خلف الكواليس وشارك في هذه الرحلة. لقد كان كل هتاف من الجماهير دافعًا لنا، وأتطلع الآن للانضمام إليهم ودعم المنتخب في كأس العالم. ستبقى ذكرياتي مع قميص ‌إنجلترا محفورة في قلبي إلى الأبد».

وذاق ووكر، الذي دافع سابقًا عن ألوان ⁠مانشستر ⁠سيتي وتوتنام هوتسبير، مرارة خسارة نهائي بطولة أوروبا مرتين في عامي 2021 و2024، قبل أن يفقد مكانه في المنتخب لصالح ريس جيمس.

وثمَّن توماس توخيل، مدرب إنجلترا، إسهامات ووكر واصفًا إياه بـ«الأسطورة» على الرغم من فترة العمل القصيرة بينهما. وقال توخيل: «على الرغم من الفترة الوجيزة التي عملت فيها معه، كنت أعلم دائمًا أنَّه أحد كبار لاعبي إنجلترا الذين جسدوا شرف تمثيل البلاد بأفضل صورة. تشهد مسيرته الدولية ​الممتدة 14 عامًا ​وخوضه خمس بطولات كبرى على تفانيه. يمكنه أن ينظر إلى مسيرته مع المنتخب بفخر كبير».