معرض لندن للكتاب.. هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن الجناح

دشَّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح السعودية المشارك في معرض لندن للكتاب 2026، الذي ينظم في أولمبيا لندن خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2026، ضمن مشاركة تعكس حضور السعودية المتنامي في صناعة النشر العالمية، وتعزز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي.

وأكد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الواصل، الرئيس التنفيذي، أنَّ الهيئة تسعى من خلال المشاركة في معرض لندن للكتاب إلى التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي السعودي، وإبراز تطور قطاعات الأدب والنشر والترجمة في السعودية، ورفع مستوى الوعي بالمشهد الثقافي السعودي بوصفه مشهدًا متجددًا ومتنوعًا يعكس ثراء الهوية الثقافية للسعودية.

وأوضح أنَّ الهيئة تعمل عبر هذه المشاركة على تعزيز حضور الناشرين السعوديين في المحافل الدولية، والتعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر عالميًّا، بما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي.

وأشار إلى أنَّ معرض لندن للكتاب يُعد منصة دولية مهمة للتواصل المهني وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، بما يدعم حضور السعودية على الساحة الأدبية العالمية، ويعزز فرص وصول المحتوى السعودي إلى أسواق جديدة. وتعكس مشاركة السعودية في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي، حيث يضم الجناح عددًا من الجهات، هي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ودارة الملك عبد العزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، وذلك بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة.