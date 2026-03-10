أمام سيتي.. الريال يفقد خدمات مبابي

غاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، عن التدريبات الثلاثاء، قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي أشار فيه ألفارو أربيلوا، مدرب النادي الإسباني، إلى أنَّ المهاجم الفرنسي يمكن أن يعود قريبًا.

ولم يشارك مبابي مع ريال مدريد منذ 21 فبراير الماضي، بسبب مشكلة في الركبة، التي تسبَّبت في غيابه أيضًا عن مباراة ريال مدريد ضد بنفيكا في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

وقال أربيلو، في تصريحات: «حسنًا، إنه أفضل الآن، وبشكل واضح، يجب أن ننتظر لنرى كيف تتطوّر حالته، لكن هذا الأسبوع كان إيجابيًّا، فقد عاد ويعطينا انطباعًا جيدًا، ونتطلع إلى استعادته قريبًا».

وقال ريال مدريد إنَّ مبابي لم يتدرب مع الفريق، إضافة إلى باقي المصابين، وستكون مفاجأة كبرى إذا ما شارك اللاعب مع الفريق الإسباني على ملعبه ضد مانشستر سيتي الأربعاء، وكان أربيلوا قد أشار بشكل مبدئي الشهر الماضي إلى أنَّه سيعود خلال أيام.

ويزيد موقف مبابي غير الواضح من تعقيد أزمة الإصابات بالنسبة لريال مدريد، في ظل غياب البرازيلي رودريجو، لاعب خط الوسط، حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، بينما لم يلعب الإنجليزي جود بيلينجهام مع الفريق منذ أكثر من شهر، كما لم يشارك في مران الثلاثاء أيضًا.