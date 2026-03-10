برأسية ليمينا.. غلطة سراي يحبط ليفربول

قاد الغابوني ماريو ليمينا، لاعب الوسط، فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم لإسقاط ضيفه ليفربول الإنجليزي 1ـ0، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان غلطة سراي أسقط «الريدز» بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحَّدة، 30 سبتمبر الماضي.

وبدأت المباراة بضغطٍ عالٍ من الفريق الإنجليزي في منطقة نظيره التركي الدفاعية، ما أجبر لاعبي المضيف على ارتكاب أخطاءٍ كثيرةٍ في الخروج بالكرة، فسنحت أمام الضيوف أكثر من فرصةٍ لافتتاح التسجيل، كان أبرزها تسديدة الألماني فلوريان فيرتس التي جانبت القائم الأيسر في الدقيقة 2.

ومن ركلةٍ ركنيةٍ، نفَّذها البرازيلي جابريال سارا من الجهة اليسرى، حوَّل النيجيري فيكتور أوسيمين الكرة برأسيةٍ صوب ليمينا الذي أودعها الشباك برأسيةٍ أيضًا من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 7.

وبالطريقة نفسها، كاد أوسيمين يضيف الهدف الثاني، لكنَّ رأسيته من مسافةٍ قريبةٍ جانبت القائم الأيمن لليفربول «12».

ومن هجمةٍ منظَّمةٍ، تخللتها سلسلةٌ من التمريرات المتقنة، وضع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر زميله فيرتس في مواجهة المرمى من الجهة اليسرى داخل المنطقة، لكنَّ الحارس أوجوردجان تشاكير تصدَّى لتسديدة الألماني بيمناه «16».

وعلى الرغم من تحكُّم ليفربول نسبيًّا بنسق المباراة إلا أن فريق المدرب التركي أوكان بوروك أحدث خطورةً واضحةً عبر التحوُّلات الهجومية السريعة على وجه التحديد.

وتألق مامارداشفيلي مجددًا بتصديه لرأسية الكولومبي دافينسون سانشيز من مسافةٍ قريبةٍ بعد عرضيةٍ متقنةٍ من الجهة اليسرى، لعبها سارا «24».

وحاول ليفربول إدراك التعادل في توقيتٍ مبكرٍ من الشوط الثاني عبر الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، ثم ماك أليستر، لكنَّ المحاولة الأولى أنقذها تشاكير «46»، والثانية ضلَّت طريق المرمى «47».

وتحسَّن أداء ليفربول الهجومي، لا سيما بعد التبديلات التي أجراها مدربه الهولندي أرنه سلوت بإقحام الإسكتلندي أندرو روبرتسون «60»، والهولندي جيريمي فريمبونج «60».

وأبقى تشاكير على تقدُّم فريقه بتصديه ببراعةٍ لتسديدة المهاجم الفرنسي المُنفرد هوجو إيكيتيكيه بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة «66».

وأقحم سلوت مواطنه كودي خاكبو «73» دون أن ينجح فريقه في تجنُّب الخسارة أمام غلطة سراي للمرة الثانية تواليًا، وبالنتيجة ذاتها.

وتجرى مواجهة الإياب على ملعب «أنفيلد» في ليفربول 18 مارس.